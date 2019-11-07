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Фанаты Наполи призвали Анчелотти уходить и обругали футболистов во время открытой тренировки

19:11 38 Читати українською
Фанаты Наполи призвали Анчелотти уходить и обругали футболистов во время открытой тренировки
Фанаты Наполи / фото из соцсетей

Болельщики Наполи выразили свое недовольство командой во время открытой тренировки для владельцев сезонных абонементов.

Болельщики Наполи выразили недовольство текущими результатами команды. Группа фанатов собралась на улицах вблизи базы клуба, скандируя лозунги. Также они принесли плакат с надписью "Уважение".

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Также досталось игрокам непосредственно во время открытой тренировки. Их освистывали, сопровождая это криками "дерьмо", "уходите" и скандируя "мы заслуживаем большего", "вы – наемники". Также фанаты призвали главного тренера "партенопейцев" Карло Анчелотти подать в отставку.

Ранее президент Наполи Аурелио Де Лаурентис решил закрыть команду на базе, хотя главный тренер клуба Карло Анчелотти был против. После этого футболисты отказались общаться с прессой после окончания игры с Зальцбургом (1:1) в Лиге чемпионов и не вернулись на базу команды.

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