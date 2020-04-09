"Фанаты" Милевского оказались пластмассовыми – Динамо Брест организовало странную акцию

Манекены на мате Кубка Беларуси / Фото из открытых источников

На матче полуфинала Кубка Беларуси присутствовали необычные "гости".

Динамо Брест предложило болельщикам приобрести билеты на матч против солигорского Шахтера, а самым оставаться дома на карантине.

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На трибунах клуб разместил несколько десятков манекенов, прикрепив к ним фото фанов, которые приобрели билеты. Стоит отметить, что манекены были одеты в различные футбольные формы, что придало трибуне колорита.

Такой перфоманс помог хозяевам одолеть соперника (2:0) и уверенно себя чувствовать перед ответной встречей.

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