Как известно, Джанлуиджи Доннарумма до сих пор не подписал новый контракт с клубом. Соглашение 22-летнего вратаря истекает уже 30 июня. По слухам, кипер сборной Италии хочет существенного повышения зарплаты, что и является основным препятствием в переговорах.

После поражения от Лацио Доннарумма разозлил фанатов Милана своим поведением. Перед матчем с Беневенто поклонники "россонери" посетили тренировочную базу команды и поставили Джанлуиджи ультиматум. Если Доннарумма не подпишет контракт до следующей субботы или хотя бы не сообщит какой-то конкретике, то в таком случае он должен отказаться от участия в выездном матче с Ювентусом, который состоится 9 мая (начало в 21:45).

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Сначала Доннарумма отказался общаться с фанатами, но потом все же вышел. Футболист заверил, что еще не определился со своим будущим и будет принимать решения самостоятельно. Фанаты же напомнили, что Джиджи может стать "миланским Тотти", если поставит подпись под новым соглашением. После разговора, который не обошелся без ругани и повышенного тона, голкипер не сдержал эмоций и вернулся на базу в слезах, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

Заметим, обе команды ведут отчаянную борьбу за путевку в ЛЧ на следующий сезон. В текущем сезоне воспитанник "россонери" провел 44 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 54 гола. Ранее сообщалось, что новым клубом Доннаруммы может стать именно Ювентус.

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