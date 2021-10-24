Болельщики из города Марсель хотят устроить форварду ПСЖ "горячий" прием на Велодроме в 11-м туре Лиги 1.

Сторонники "олимпийцев" подготовили фальшивые деньги с изображением аргентинца, которые планируют выбросить на поле. Это будет акция против Лео, утверждает Téléfoot.

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Так фанаты Марселя якобы хотят напомнить, что форвард променял любовь к Барселоне и футболу на катарские деньги. "Эти нефтедоллары для Месси сегодня вечером. Надеюсь, он оценит", – говорит один из болельщиков.

Поединок Марселя и ПСЖ состоится 24 октября в 21:45. Сейчас "олимпийцев" от парижан разделяют 10 зачетных баллов.

«Это для Месси сегодня вечером. Я надеюсь, он оценит»



зал болельщиков Марселя Месси с пачкой билетов с его изображением #OMPSG pic.twitter.com/R7OIITcSaD - Téléfoot (@ telefoot_TF1) 24 октября 2021 г.

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