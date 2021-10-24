Фанаты Марселя запланировали акцию против Месси с использованием фальшивых денег
Болельщики из города Марсель хотят устроить форварду ПСЖ "горячий" прием на Велодроме в 11-м туре Лиги 1.
Сторонники "олимпийцев" подготовили фальшивые деньги с изображением аргентинца, которые планируют выбросить на поле. Это будет акция против Лео, утверждает Téléfoot.
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Так фанаты Марселя якобы хотят напомнить, что форвард променял любовь к Барселоне и футболу на катарские деньги. "Эти нефтедоллары для Месси сегодня вечером. Надеюсь, он оценит", – говорит один из болельщиков.
Поединок Марселя и ПСЖ состоится 24 октября в 21:45. Сейчас "олимпийцев" от парижан разделяют 10 зачетных баллов.
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