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Фанаты Манчестер Сити готовят масштабную акцию протеста против УЕФА

19:10 15 Читати українською
Фанаты Манчестер Сити готовят масштабную акцию протеста против УЕФА
Болельщики Манчестер Сити / Reuters

Болельщики Манчестер Сити продолжают оспаривать резонансное наказание их клуба за нарушение финансового фэйр-плей.

"Было много вопросов по поводу отношения УЕФА к болельщикам Манчестер Сити, но баннеры касаются отношения к клубу.

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Послание, которое мы хотим отправить УЕФА, заключается в том, что финансовый фэйр-плей создали для того, чтобы защищать элиту. Они просто не хотят, чтобы Манчестер Сити был частью их клуба", – приводит слова представителя болельщицкой группы "горожан" Данте Френда The Times.

Баннеры планировалось вывесить во время матча Лиги чемпионов против Реала, однако из-за коронавируса акция протеста состоится на улицах Манчестера.

Напомним, что УЕФА исключил Манчестер Сити из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Добавим, что спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию "горожан" 8 - 10 июня.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия УЕФА футбольные фанаты Финансовый fair-play
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