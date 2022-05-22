Болельщики "горожан" не сдерживали эмоций после финального свистка в матче 38-го тура АПЛ против Астон Виллы.

Сразу после завершения матча с Астон Виллой фанаты Ман Сити выбежали на газон Этихад Стедиум, празднуя только что добытое чемпионство.

Ассист Зинченко и чемпионский камбек за 5 минут в видеообзоре матча Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2

Конечно, не обошлось без инцидентов. В частности, одни из ворот на поле были сломаны – болельщики решили вылезти на них.

Напомним, Манчестер Сити оформил эмоциональный камбэк в игре с Астон Виллой (3:2), забив 3 гола за 5 минут. Ливерпуль отстал на 1 пункт, обыграв в параллельном матче Вулверхэмптон (3:1).

Манчестер Сити драматично стал чемпионом Англии, проигрывая 0:2 – Зинченко отдал ассист и установил личный рекорд