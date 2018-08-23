Фанаты Манчестер Юнайтед арендовали самолет на матч против Бернли и подготовили баннер против Глейзеров и Вудворда

Болельщики Манчестер Юнайтед подготовили акцию протеста против братьев Глейзеров и вице-президента Эда Вудворда во время матча с Бернли.

В матче 4 тура АПЛ Бернли – Манчестер Юнайтед над стадионом Терф Мур пролетит самолет, который арендовали болельщики "красных дьяволов", сообщает The Telegraph.

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К самолету будет прикреплен баннер, посвященный вице-президенту Эду Вудворду и владельцам клуба братьям Глейзерам. На нем будет написано: "Ed Out – LUHG" ("Эд, уходи – любим Юнайтед, ненавидим Глейзеров").

Манкунианцы уже делали подобную акцию в 2014 году, когда вывесили баннер в адрес тогдашнего главного тренера Дэвида Мойеса. Тогда сообщение выглядело так: "Wrong One – Moyes Out" ( "Неправильный – Мойес, уходи"). Через месяц шотландца уволили.

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