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Фанаты Ливерпуля заплатили кругленькую сумму, чтобы потролить Манчестер Юнайтед

15:45 80 Читати українською
Фанаты Ливерпуля заплатили кругленькую сумму, чтобы потролить Манчестер Юнайтед
Фаны Ливерпуля / Reuters

Болельщики "красных" используют любую возможность, чтобы испортить настроение своим извечным соперникам.

Победа в нынешней Лиге чемпионов добавила оптимизма поклонникам Ливерпуля.

"Ребята, как вам эта песня ?!" – фанат Тоттенхэма унизил Арсенал, напомнив об очередном непопадании в ЛЧ

Они оплатили небольшой самолет, к которому был прикреплен баннер с надписью "Ливерпуль - шестикратный победитель Лиги чемпионов". По странному стечению обстоятельств он пролетел как раз над тренировочной базой в австралийском Перте, где игроки Манчестер Юнайтед проводят свою подготовку к новому сезону.

Алиссон сменил игровой номер в Ливерпуле – его предыдущий владелец "чудил" в финале ЛЧ в Киеве

Подобная выходка стоила болельщикам мерсисайдцев довольно дорого – по информации местных агентств, двухчасовой полет с объявлением стоит около тысячи фунтов.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Ливерпуль Ливерпуль футбольные фанаты Видеоновости
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