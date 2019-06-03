Фанаты Ливерпуля осквернили символ Эвертона после празднования победы в Лиге чемпионов

Болельщики Ливерпуля разрисовали башню принца Руперта, изображенную на эмблеме "ирисок".

Болельщики Эвертона обнаружили, что башня принца Руперта – символ команды, который существует уже 232 года – был разрисован граффити. Судя по нарисованным шестеркам, скорее всего, это дело рук фанатов Ливерпуля, передает The Sun.

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Поклонники Эвертона в соцсетях уже проявляют свое раздражение относительно повреждения исторического памятника.

"Они отмечают свою большую победу, и думают о нас? Не пытайтесь убедить нас в этом".

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"Шок и неудобство. Идиоты, которые сделали это, нуждаются в помощи".

Добавим, что башня, которая находится в нескольких минутах ходьбы от Гудисон Парк и Энфилда, стала не единственным предметом, который был осквернен вандалами.

Напомним, Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов 2018/19 в Тоттенхэма (2:0) благодаря голам Салаха и Ориджи.

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