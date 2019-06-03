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Фанаты Ливерпуля осквернили символ Эвертона после празднования победы в Лиге чемпионов

19:43 63 Читати українською
Фанаты Ливерпуля осквернили символ Эвертона после празднования победы в Лиге чемпионов
Ливерпуль празднует победу в Лиге чемпионов / The Times

Болельщики Ливерпуля разрисовали башню принца Руперта, изображенную на эмблеме "ирисок".

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Болельщики Эвертона обнаружили, что башня принца Руперта – символ команды, который существует уже 232 года – был разрисован граффити. Судя по нарисованным шестеркам, скорее всего, это дело рук фанатов Ливерпуля, передает The Sun.

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Поклонники Эвертона в соцсетях уже проявляют свое раздражение относительно повреждения исторического памятника.

"Они отмечают свою большую победу, и думают о нас? Не пытайтесь убедить нас в этом".

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"Шок и неудобство. Идиоты, которые сделали это, нуждаются в помощи".

Добавим, что башня, которая находится в нескольких минутах ходьбы от Гудисон Парк и Энфилда, стала не единственным предметом, который был осквернен вандалами.

Напомним, Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов 2018/19 в Тоттенхэма (2:0) благодаря голам Салаха и Ориджи.

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Эвертон Эвертон Ливерпуль Ливерпуль Англия футбольные фанаты Тоттенхэм - Ливерпуль
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