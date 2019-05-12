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Фанаты Лидса оскорбляли Лэмпарда унизительными песнями – видео с трибун

12 мая 14:43 256 Читати українською
Фанаты Лидса оскорбляли Лэмпарда унизительными песнями – видео с трибун
Фрэнк Лемпард / Reuters

Болельщики Лидса решили создать дополнительное давление на тренера Дерби Фрэнка Лэмпарда во время матча плей-офф Чемпионшипа.

Фанаты Лидса вспомнили Лэмпарду его слова после скандала с тайным шпионажем их главного тренера Марсело Бьелсы.

Бьелса из своего кармана заплатил штраф за шпионаж

Тогда тренер Дерби раскритиковал методы своего коллеги. Почитатели "павлинов" осудили менеджера соперника и придумали песню, в которой советуют Лэмпарду не ныть, а готовиться к еще одному поражению.

Фанатский хит называется Stop Crying Frank Lampard. Его выполнили на стадионе Прайд Парк во время очной встречи Дерби и Лидса в полуфинале плей-офф Чемпионшипа. Подопечные Бьелсы смогли победить Дерби на выезде благодаря единственному голу Кемара Руфа.

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