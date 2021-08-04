Польские и балканские ультрас напомнили о своей репутации хулиганов, серьезно пошумев в столице Хорватии.

Накануне матча 3-го раунда квалификации ЛЧ между загребским Динамо и варшавской Легией столицу Хорватии всколыхнули массовые столкновения фанатов обеих команд. На ультрас Легии напали представители известной балканской группировки Bad Boys Blue.

Фанаты пражской Спарты едва не сорвали матч Лиги чемпионов – арбитр был вынужден вмешаться

В уличной драке приняли участие около 200 болельщиков, которые использовали бейсбольные биты, фейерверки и камни. Интересно, что даже в таких условиях никто из ультрас серьезно не пострадал, утверждает Sport.pl.

Возможно, помогло оперативное вмешательство правоохранителей. Однако не исключено, что непосредственно перед матчем или после его завершения в Загребе снова будет жарко. Хорватская полиция находится в полной боевой готовности.

К слову, поединок Динамо Загреб – Легия стартует сегодня, 4 августа, в 21:00 по Киеву. Ответный матч – 10 августа в столице Польши. Победитель дуэли в раунде плей-офф сыграет с триумфатором пары Црвена Звезда – Динамо.

Шахтер победил Генк: позиционные проблемы "горняков", удачные решения Де Дзерби и хорошие шансы на плей-офф ЛЧ

BBB a few moments before the atack on Legia in Zagreb tonight. 03.08.2021 pic.twitter.com/MF0ay5lrJt — HooligansTV (@HooligansTV_eu) August 3, 2021