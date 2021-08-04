Фанаты Легии и Динамо Загреб устроили огненную потасовку в Хорватии – адское видео
Польские и балканские ультрас напомнили о своей репутации хулиганов, серьезно пошумев в столице Хорватии.
Накануне матча 3-го раунда квалификации ЛЧ между загребским Динамо и варшавской Легией столицу Хорватии всколыхнули массовые столкновения фанатов обеих команд. На ультрас Легии напали представители известной балканской группировки Bad Boys Blue.
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В уличной драке приняли участие около 200 болельщиков, которые использовали бейсбольные биты, фейерверки и камни. Интересно, что даже в таких условиях никто из ультрас серьезно не пострадал, утверждает Sport.pl.
Возможно, помогло оперативное вмешательство правоохранителей. Однако не исключено, что непосредственно перед матчем или после его завершения в Загребе снова будет жарко. Хорватская полиция находится в полной боевой готовности.
К слову, поединок Динамо Загреб – Легия стартует сегодня, 4 августа, в 21:00 по Киеву. Ответный матч – 10 августа в столице Польши. Победитель дуэли в раунде плей-офф сыграет с триумфатором пары Црвена Звезда – Динамо.
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