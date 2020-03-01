Фанаты Лацио поддержали Синишу Михайловича в борьбе с раком – поступок дня

Ультрас Лацио, несмотря свое реноме жестоких фанов, отличились трогательным поступком.

В рамках 26-го тура Серии А Лацио принимал Болонью (2:0). Перед матчем фанаты хозяев вывесили баннер в поддержку главного тренера гостей Синиши Михайловича, который борется с лейкемией.

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"Мужественный человек с духом воина. В важнейшей битве мы на вашей стороне. Вперед, Синиша!" – было написано на полотне.

Михайловича растрогал этот поступок и наставник подошел к болельщикам поблагодарить. Стоит отметить, что во время карьеры футболиста Михайлович защищал цвета Лацио в 1998-2004 годах.

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