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Фанаты Лацио поддержали Синишу Михайловича в борьбе с раком – поступок дня

13:14 37 Читати українською
Фанаты Лацио поддержали Синишу Михайловича в борьбе с раком – поступок дня
Синиша Михайлович / Фото la Repubblica

Ультрас Лацио, несмотря свое реноме жестоких фанов, отличились трогательным поступком.

19’ Луис Альберто
21’ Карлос Хоакин Корреа
 
19’ Луис Альберто
21’ Карлос Хоакин Корреа

В рамках 26-го тура Серии А Лацио принимал Болонью (2:0). Перед матчем фанаты хозяев вывесили баннер в поддержку главного тренера гостей Синиши Михайловича, который борется с лейкемией.

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"Мужественный человек с духом воина. В важнейшей битве мы на вашей стороне. Вперед, Синиша!" – было написано на полотне.

Михайловича растрогал этот поступок и наставник подошел к болельщикам поблагодарить. Стоит отметить, что во время карьеры футболиста Михайлович защищал цвета Лацио в 1998-2004 годах.

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Теги
Италия Синиша Михайлович Синиша Михайлович Лацио - Болонья Лацио Лацио футбольные фанаты Видеоновости
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