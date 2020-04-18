Фанаты Ювентуса выбрали лучшего игрока клуба за последние 25 лет

Англия — 08:00 170
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Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написано
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Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"Испания — 17 апр 438
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Михайличенко стал трансферной целью Динамо ЗагребУкраина — 17 апр 404
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"Маліновський має 3 нетривіальні якості": чим українець затьмарив Роналду – італійський ЗМІ про героїв фіналу Серії АИталия — 17 апр 375
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