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Фанаты Ювентуса выбрали лучшего игрока клуба за последние 25 лет

08:47 44 Читати українською
Фанаты Ювентуса выбрали лучшего игрока клуба за последние 25 лет
Павел Недвед и Алессандро Дель Пьеро / Фото Fanpop

Болельщики Юве на досуге не сидят без дела.

Известное итальянское издание проводило опрос среди болельщиков по схеме плей-офф Tuttosport.

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Наибольшей благосклонностью среди фанатов Юве пользуется экс-форвард туринского клуба Алессандро Дель Пьеро, который в финале сумел нанести сокрушительное поражение еще одной легенде клуба Павелу Недведу (93% против 7).

Напомним, Алессандро Дель Пьеро посвятил почти всю карьеру Ювентусу, легенда выступал за Турин 1993-2012 годах.

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Теги
Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро Ювентус Ювентус Италия Павел Недвед
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