Фанаты Эвертона вывесили антирасистский баннер в поддержку Мойзе Кина

Итальянский нападающий Мойзе Кин в прошлом сезоне неоднократно становился жертвой расовой дискриминации.

Болельщики Эвертона решили поддержать новичка своей команды Мойзе Кина, которого в прошлом сезоне оскорбляли по расовому признаку в Италии, когда он выступал за туринский Ювентус.

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Фанаты "ирисок", после перехода 19-летнего нападающего в Эвертон, решили собрать средства на изготовление антирасистского баннера в поддержку Кина, что в итоге и было сделано.

Мойзе Кин перешел в Эвертон

Во время матча 7-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Сити (1:3), болельщики Эвертона вывесили тот самый баннер, на котором было изображено лицо Мойзе Кина и лозунг "Нет расизму" на итальянском языке.

Напомним, Кин перешов в Эвертон в августе этого года. Контракт рассчитан на 5 лет. "Ириски" заплатили за итальянца 27,5 млн фунтов. Туринцы имеют опцию выкупа за 36,6 млн фунтов.

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