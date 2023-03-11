Фанаты Интера выбросили назад футболку Чалханоглу, который пытался извиниться за поражение команде Коваленко
Болельщики Интера были изрядно разъярены провалом любимой команды на поле Специи.
"Нерадзурри" набрали жалкое очко в трех последних гостевых матчах Серии А – ничья с Сампдорией, поражения от Болоньи и Специи.
Победный пенальти имени Коваленко в видеообзоре матча Специя – Интер – 2:1
После неудачи с "орлятами" Симоне Индзаги и группа игроков Интера решилась подойти к трибуне своих фанатов, информирует La Gazzetta dello Sport. Чалханоглу даже решил задобрить публику футболкой. Фанаты такой жест не оценили, швырнув подарок назад (Хакан смиренно натянул его на себя).
Болельщики Интера в грубой форме посоветовали команде не устраивать никакие подачки, а показывать достойный фуутбол. Во вторник (14 марта) подопечные Симоне Индзаги сыграют ответный матч 1/8 финала ЛЧ на поле Порту, где нельзя допускать нового гостевого провала. Миланцы имеют один гол форы благодаря домашней победе.
Коваленко заработал победный пенальти – Интер сенсационно проиграл Специи, прервавшей черную серию