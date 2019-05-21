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Фанаты Интера требуют увольнения Спаллетти

21 мая 10:41 63 Читати українською
Фанаты Интера требуют увольнения Спаллетти
Лучано Спаллетти / talkSPORT

Главный тренер миланского Интера Лучано Спаллетти попал в немилость к болельщикам команды.

Фанаты миланского Интера требуют увольнения главного тренера команды Лучано Спаллетти, передает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, фанаты "нерадзурри" требуют немедленной отставки 60-летнего специалиста, распространяя в соцсетях хэштег #SpallettiOut.

Напомним, Спаллетти возглавляет Интер с июня 2017 года. В текущем сезоне команда за тур до завершения серии А располагается на четвертом месте в турнирной таблице.

Добавим, что в минувшее воскресенье "черно-синие" потерпели разгромное поражение от Наполи со счетом 1:4, что вызвало особое недовольство среди тифози.

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Италия Интер Интер Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
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