Фанаты Интера ярко отпраздновали Скудетто – карантин не помешал "перекрасить" Милан
Болельщики Интера невероятно обрадовались прерванной гегемонии Ювентуса, который торжествовал в первенстве 9 лет подряд.
Ничья Аталанты в поединке против Сассуоло автоматически сделала Интер чемпионом Италии, что позволило прервать стрик из 9 подряд чемпионств Ювентуса.
Интер досрочно стал чемпионом Италии – гегемония Ювентуса длилась 9 лет
Болельщики "нерадзурри" вышли на улицы Милана, чтобы отпраздновать долгожданный триумф. Особенно большое количество фанов собралась на Пьяца дель Дуомо – центральной площади города, "перекрасив" центр Милана в сине-черный цвет. Не помешали меры против коронавируса, запрещающие массовые собрания.
Напомним, Интер в последний раз становился чемпионом еще в сезоне 2009/10, когда команду возглавлял Жозе Моуринью. В следующем розыгрыше победил Милан, а дальше Ювентус не отдавал трофей в течение 9 сезонов подряд.
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