Болельщики Интера невероятно обрадовались прерванной гегемонии Ювентуса, который торжествовал в первенстве 9 лет подряд.

Ничья Аталанты в поединке против Сассуоло автоматически сделала Интер чемпионом Италии, что позволило прервать стрик из 9 подряд чемпионств Ювентуса.

Интер досрочно стал чемпионом Италии – гегемония Ювентуса длилась 9 лет

Болельщики "нерадзурри" вышли на улицы Милана, чтобы отпраздновать долгожданный триумф. Особенно большое количество фанов собралась на Пьяца дель Дуомо – центральной площади города, "перекрасив" центр Милана в сине-черный цвет. Не помешали меры против коронавируса, запрещающие массовые собрания.

Напомним, Интер в последний раз становился чемпионом еще в сезоне 2009/10, когда команду возглавлял Жозе Моуринью. В следующем розыгрыше победил Милан, а дальше Ювентус не отдавал трофей в течение 9 сезонов подряд.

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Inter Milan fans take to the streets to celebrate their first league triumph in over a decade pic.twitter.com/jPX2iJ689s — Soccerzela (@soccerzela) May 2, 2021

Inter fans celebrate the club winning its first Scudetto in 11 years pic.twitter.com/Tn8Ixn4O4n — B/R Football (@brfootball) May 2, 2021

Los hinchas del Inter se acercan en multitud a la Piazza del Duomo para festejar la obtención de la #SerieAxESPN. pic.twitter.com/ZsJiDEQQsu — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2021

The festivities are well underway at Milan’s Piazza del Duomo, as Inter fans celebrate their Scudetto win. (Credit: @CalcioFinanza) pic.twitter.com/B58NmWS6B6 — Get Italian Football News (@_GIFN) May 2, 2021