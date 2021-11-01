Фанаты Гремио разбили VAR после отмененного гола – пришлось вмешиваться полиции
15:14 - Читати українською
Бразильские болельщики, похоже, выступают за традиционную работу в рефери без технических ассистентов.
Гремио в родных стенах уступил Палмейрасу (1:3) в рамках 29 тура бразильского первенства и остался на дне турнирной таблицы.
Тренер аргентинского клуба был ранен в перестрелке во время матча
После финального свистка на поле болельщики хозяев выбежали на поле и разбили пункт для просмотра VAR. Именно благодаря видеоповтору арбитр отменил один из голов Гремио, который мог совершить счет 2:2.
Успокаивать разъяренных фанатов пришлось стражам порядка, которые загнали хулиганов на трибуны.
"Коли Франсуаза молилася, я вдарив її мотикою": голкіпер, який пережив геноцид – різня в Африці, мільйон жертв
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter