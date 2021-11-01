Бразильские болельщики, похоже, выступают за традиционную работу в рефери без технических ассистентов.

Гремио в родных стенах уступил Палмейрасу (1:3) в рамках 29 тура бразильского первенства и остался на дне турнирной таблицы.

Тренер аргентинского клуба был ранен в перестрелке во время матча

После финального свистка на поле болельщики хозяев выбежали на поле и разбили пункт для просмотра VAR. Именно благодаря видеоповтору арбитр отменил один из голов Гремио, который мог совершить счет 2:2.

Успокаивать разъяренных фанатов пришлось стражам порядка, которые загнали хулиганов на трибуны.

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