Напомним, Гент провально стартовал в новом сезоне. Команда Яремчука, Безуса и Пластуна проиграла 5 из 7 матчей чемпионата и уже дважды сменила главного тренера. Кроме того, вице-чемпионы Бельгии уступили Динамо и рискуют не выйти в групповой этап ЛЧ.

Гент с Пластуном и Безусом уступил новичку бельгийского первенства перед ответным матчем с Динамо в ЛЧ

После очередного поражения от новичка элитного дивизиона фанаты "буйволов" собрались возле стадиона, требуя объяснений от руководства. С возмущенными болельщиками пообщался генеральный директор Мишель Луважи. Сначала функционер в который раз услышал претензии относительно преждевременного увольнения Йеса Торупа. "Каждый тренер имеет в своем распоряжении определенный период. Когда вы видите, что ситуация выходит из-под контроля, необходимо вмешаться", – цитирует ответ гендиректора Гента Nieuwsblad.

Впрочем такой ответ не удовлетворил фанатов. "Ты думаешь, я смогу заснуть сегодня ночью?" – спросил один из болельщиков, на что Луважи начал сетовать на отсутствие удачи в матче с Левеном, который завершился поражением "буйволов" со счетом 2:3.

Напомним, уже 29 сентября Гент в Киеве сыграет с Динамо в ответном матче плей-офф квалификации ЛЧ. Поединок в Бельгии завершился победой киевлян со счетом 2:1. Как видим, перед крайне важным поединком ситуация в лагере соперника Динамо далека от идеальной.

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