"Фиалки" прогнозированно не простили сербскому форварду переход в Ювентус.

Трансфер 22-летнего Душана Влаховича стал самым дорогим в мире по итогам зимнего окна. Туринцы заплатили "фиалкам" 75 млн евро.

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Тифози Фиорентины возмущены переходом нападающего в лагерь исторического врага. Во Флоренции развернулась массовая кампания вокруг футболок с фамилией Влаховича. Официальный фан-магазин клуба решил помочь болельщикам забыть о предателе, а заодно и подзаработать.

Фанаты получили возможность сменить фамилию серба на любую другую – свою, или Артура Кабрала, который пришел из Базеля и будет играть под 9-м номером. Стоимость услуги составляет 20 евро, сообщает CdS.

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