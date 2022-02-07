"Надеюсь, смогу показать себя перед домашними трибунами. Много хорошего слышал об атмосфере на стадионе", – говорил Черчесов до поединка с Пакшом в 19-м туре чемпионата Венгрии. Но во время матча и после него все было по-другому.

Зубков "потерял" гол в провальном матче Ференцвароша – команда свалилась с вершины после назначения экс-тренера России

Ференцварош позорно уступал середняку ​​0:3. Фанаты, не дождавшись финального свистка, массово покинули Групама Арену, что зафиксировали камеры. Российского специалиста уже после встречи спросили, как он оценивает реакцию болельщиков. "Я этого не видел", – отрезал он.

Статистика Станислава Черчесова после прихода в венгерский гранд далеко не самая лучшая: только одна победа в 3 матчах, 1 забитый мяч и 4 пропущенных, вторая строчка чемпионата, которая не позволяет участвовать в квалификации Лиги чемпионов.

Заметим, что в поединке против Пакша играл наш земляк Александр Зубков. Он провел на поле 64 минуты, забил, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.