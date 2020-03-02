Фанаты Динамо поддержали Зозулю на матче против Райо Вальекано несмотря на просьбы украинца

Форвард Альбасете Роман Зозуля не остался без поддержки из Украины на матче 30-го тура Сегунды против Райо Вальекано.

Ультрас Динамо присутствовали на поединке испанской Сегунды с участием украинского форварда Романа Зозули.

Зозуля: Жду, когда фанаты Райо Вальекано скажут, что я гей

"Вчера несколько представителей нашей трибуны посетили матч Альбасете – Райо Вальекано. Увидели игру Романа Зозули и передали ему слова нашей поддержки и благодарности", – говорится в посте фанатов в Instagram.

Ранее Зозуля просил украинских ультрас не приезжать на поединок, поскольку переживал за здоровье фанатов Райо Вальекано.

Напомним, во время поединка Альбасете – Райо Вальекано фанаты последних выкрикивали оскорбления в адрес Романа Зозули, называя украинца коммунистом.

Зозуля не сумел отомстить Райо Вальекано – арбитр отменил 2 гола, а в составе Альбасете нашлись другие герои