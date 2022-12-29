Фанаты Динамо Минск вычеркнули киевский клуб из списка врагов и разорвали союз с ЦСКА
Белорусские фаны местного Динамо объявили резолюцию.
Пункты заявления фанатов Минского Динамо были опубликованы в Телеграм-канале Ultras Action.
Луческу – об ультрас Динамо: "Они добились того, что игроки больше не ходят приветствовать их"
– Бойкот всех матчей клуба на территории Беларуси в связи с политической ситуацией в стране. На обычную трибуну тоже ходить нельзя.
– Разрыв союза с фанатами ЦСКА.
– Запрет любых драк с оппонентами на территории Беларуси.
– Фанаты киевского Динамо и их союзники больше не являются врагами.
– Все баннеры, атрибутика, майки, кепки, стикеры теперь только на белорусском языке.
– Запрет любой символики с коммунистическими изображениями и советским подтекстом.
По итогам прошлого сезона чемпионата Беларуси Динамо Минск финишировало на третьей строчке.
Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд