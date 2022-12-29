Пункты заявления фанатов Минского Динамо были опубликованы в Телеграм-канале Ultras Action.

Луческу – об ультрас Динамо: "Они добились того, что игроки больше не ходят приветствовать их"

– Бойкот всех матчей клуба на территории Беларуси в связи с политической ситуацией в стране. На обычную трибуну тоже ходить нельзя.

– Разрыв союза с фанатами ЦСКА.

– Запрет любых драк с оппонентами на территории Беларуси.

– Фанаты киевского Динамо и их союзники больше не являются врагами.

– Все баннеры, атрибутика, майки, кепки, стикеры теперь только на белорусском языке.

– Запрет любой символики с коммунистическими изображениями и советским подтекстом.

По итогам прошлого сезона чемпионата Беларуси Динамо Минск финишировало на третьей строчке.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд