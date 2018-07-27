Фанаты Динамо Брест призвали вернуть Милевского в команду

Болельщики брестского Динамо вывесили баннер с требованием вернуть в команду экс-форварда команды Артема Милевского.

"Миля, Миля! Шпиля, верни игроков!" – фанаты брестского Динамо во время матча Лиги Европы вывесили баннер с крысами, информирует pressball.by.

Алієв: Дивуюсь, як Мілевський зміг стриматись і не дати по морді новому тренеру

Во время матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между брестским Динамо и греческим Атромитосом (4:3) фанаты хозяев поля развернули баннер, который адресовался главному тренеру белорусской команды Алексею Шпилевскому с призывом вернуть в команду Артема Милевского и Алексея Гавриловича.

На баннере изображены крысы, которые покидают брестский корабль.

Милевский намекнул на переход в новый клуб – но это не точно

Напомним, Динамо Брест и Милевский расторгли контракт по обоюдному согласию.

Отметим, агент Милевского Александр Панков в комментарии "Футбол 24" отметил, что причины прекращения сотрудничества только футбольные.

По словам Панкова, Милевский не вписывается в игровые схемы нового главного тренера динамовцев.

Алиев: Удивляюсь, как Милевский смог удержаться и не дать по морде новому тренеру

Фото Геннадия Козловского: