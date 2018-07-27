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Фанаты Динамо Брест призвали вернуть Милевского в команду

12:32 99 Читати українською
Фанаты Динамо Брест призвали вернуть Милевского в команду
Артем Милевский / фото Динамо Брест

Болельщики брестского Динамо вывесили баннер с требованием вернуть в команду экс-форварда команды Артема Милевского.

"Миля, Миля! Шпиля, верни игроков!" – фанаты брестского Динамо во время матча Лиги Европы вывесили баннер с крысами, информирует pressball.by.

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Во время матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между брестским Динамо и греческим Атромитосом (4:3) фанаты хозяев поля развернули баннер, который адресовался главному тренеру белорусской команды Алексею Шпилевскому с призывом вернуть в команду Артема Милевского и Алексея Гавриловича.

На баннере изображены крысы, которые покидают брестский корабль.

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Напомним, Динамо Брест и Милевский расторгли контракт по обоюдному согласию.

Отметим, агент Милевского Александр Панков в комментарии "Футбол 24" отметил, что причины прекращения сотрудничества только футбольные.

По словам Панкова, Милевский не вписывается в игровые схемы нового главного тренера динамовцев.

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Фото Геннадия Козловского:

Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Динамо Брест - Атромитос: Четверг 26 июля 2018

Динамо Брест
Матч окончен
4 : 3
Атромитос
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Мир Артем Милевский Артем Милевский Динамо Брест Динамо Брест Динамо Брест - Атромитос
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