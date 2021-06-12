Фанаты Дании и Финляндии поддержали Эриксена общим зарядом – эмоциональное видео
21:54 - Читати українською
Страшное падение Кристиана Эриксена отложило футбол на второй план.
60’ Йоэль Похьянпало
Фанаты Дании и Финляндии поддержали 29-летнего полузащитника, который потерял сознание прямо на поле.
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Одна половина стадиона в Копенгагене скандировала "Кристиан!", а вторая так же мощно отвечала "Эриксен!". Такие кадры искреннего сочувствия не могут оставить равнодушными.
Добавим, что в больнице состояние лидера сборной Дании стабилизировалось, и он даже смог говорить.
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