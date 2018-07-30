Фанаты ЦСКА насмерть избили болельщика накануне матча против Локомотива

В Москве 27 июля в результате массовой драки болельщиков был убит 30-летний фанат ЦСКА Игорь Соколовский.

В Москве на Курском вокзале произошла массовая драка с участием фанатов ЦСКА, в результате которой погиб 30-летний Игорь Соколовский. Болельщики команды направлялись на матч за Суперкубок России против Локомотива, который состоялся в Нижнем Новгороде. Сегодня московская полиция задержала лидера фанатской группировки ЦСКА Дмитрия Денисова.

Голкипер Альмагро Факундо Эспиндола был зарезан на улице другим футболистом

Телеграмм канал Mash сегодня опубликовал видео с камер наблюдения Курского вокзала. На записи видно, как толпа жестоко избивает двух молодых людей.

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