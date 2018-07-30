toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Россия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ФФУ

Фанаты ЦСКА насмерть избили болельщика накануне матча против Локомотива

16:09 81 Читати українською
Фанаты ЦСКА насмерть избили болельщика накануне матча против Локомотива
Болельщики ЦСКА

В Москве 27 июля в результате массовой драки болельщиков был убит 30-летний фанат ЦСКА Игорь Соколовский.

В Москве на Курском вокзале произошла массовая драка с участием фанатов ЦСКА, в результате которой погиб 30-летний Игорь Соколовский. Болельщики команды направлялись на матч за Суперкубок России против Локомотива, который состоялся в Нижнем Новгороде. Сегодня московская полиция задержала лидера фанатской группировки ЦСКА Дмитрия Денисова.

Голкипер Альмагро Факундо Эспиндола был зарезан на улице другим футболистом

Телеграмм канал Mash сегодня опубликовал видео с камер наблюдения Курского вокзала. На записи видно, как толпа жестоко избивает двух молодых людей.

"В Аргентине могут убить за часы или велосипед". Месси – о боли из-за родины и, возможно, последнем Мундиале

Теги
Видеоновости футбольные фанаты ЦСКА Москва ЦСКА Москва Локомотив Москва Локомотив Москва Россия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
1
час
:
46
мин
Тренчин
18:30
Гурник
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук