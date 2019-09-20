Фанаты Црвены Звезды привезли флаг "ДНР" на матч с Баварией

Скандально известные ультрас Црвены Звезды снова показали свою покорность России.

Мюнхенская Бавария разгромила Црвену Звезду (3:0) в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов. Сербские ультрас отличились неприятным поступком.

Бавария – Црвена Звезда – 3:0 – видео голов и обзор матча

Фанатское движение Delije известно своей дружбой с московским Спартаком и любовью к России и Владимиру Путину. В Мюнхене сербы проявили свою антиукраинскую позицию.

На одной из улиц столицы Баварии болельщики сделали фотографию с флагом "ДНР". Стоит отметить, что это не первый подобный поступок Delije.