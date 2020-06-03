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Фанаты Црвены Звезды громко отметили возвращение футбола на трибуны – яркие кадры

16:35 3 Читати українською
Фанаты Црвены Звезды громко отметили возвращение футбола на трибуны – яркие кадры
Фанаты Црвены Звезды / Фото ultras-tifo

Чемпионат Сербии второй в Европе после Белоруси, где на футбольные матчи позволяют пускать зрителей.

Поединок 1/4 финала национального Кубка, в котором Црвена Звезда на выезде обыграла Инджию (1:2), запомнился перфомансом ультрас гостей.

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Болельщики громко поддерживали своих любимцев и жгли файеры, за что команда Деяна Савичевича, накануне завоевала досрочное чемпионство, отплатила выходом в полуфинал Кубка.

К слову, зрителей на футбольные матчи в Сербии начали пускать с 1 июня. Однако действуют ограничения – не более одной тысячи болельщиков на поединке.

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