Фонд болельщиков Челси (CST) обратился к Премьер-лиге с просьбой принять меры и провести расследование по поводу участия совладельца клуба Тодда Бёли в сайте по перепродаже билетов Vivid Seats. Об этом информирует ВВС.

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Сообщается, что в открытом письме генеральному директору АПЛ Ричарду Мастерсу группа фанатов "синих" повторяет свою предыдущую жалобу на то, что участие Бёли в Vivid Seats как директора, инвестора и совладельца Челси является нарушением доверия и очевидным конфликтом интересов.

В письме также подчеркивается, что Vivid внесен АПЛ в список несанкционированных сайтов по продаже билетов, которые позволяют иностранным болельщикам неофициально покупать билеты по цене от 90 до 20 тысяч фунтов стерлингов.

Vivid имеет законное право работать за рубежом, но запрещен для пользователей из Великобритании. Однако сайт позволяет пользователям из этой страны покупать билеты.

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