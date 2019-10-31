Фанаты Брюгге перфомансом растрогали до слез легенду клуба – трогательное видео

Рауль Ламбер получил феерический подарок от болельщиков бельгийского гранда.

Перед одним из поединков чемпионата Бельгии фанаты Брюгге решили поздравить с Днем рождения бывшего нападающего клуба Рауля Ламбера.

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Болельщики на трибунах сделали модульный баннер футболки Брюгге с 9-м номером, под которым выступал легенда клуба, и скандировали его имя. 75-летний дедушка расплакался, увидев это действо, и долго благодарил фанатов за такое приветствие.

Экс-форвард Брюгге Рауль Ламбер выступал за бельгийский клуб 1962-1980 годах, и забил 216 голов в 373-х матчах.

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