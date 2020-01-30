Фанаты Бешикташа устроили адский прием на стадионе во время презентации нового тренера – огненное видео

Турецкие болельщики умеют устраивать впечатляющие шоу.
Болельщики турецкого Бешикташа невероятным пиротехническим шоу встретили нового тренера команды Серджена Ялчина. Тысячи огней на Водафон Арене в Стамбуле приветствовали бывшего полузащитника клуба во время презентации.
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Напомним, Ялчин начал свою профессиональную карьеру футболиста именно в Бешикташе в 1991 году. В составе "черных орлов" он трижды становился чемпионом Турции (1991/92, 1993/95, 2002/03) и дважды завоевывал Кубок страны (1993/94, 2005/06).
Повесив бутсы на гвоздь, Серджен начал тренерскую деятельность также в Бешикташе – он тренировал резервную и юношескую команды. Последним клубом 47-летнего специалиста был Ени Малатьяспор, однако 15 января он подал в отставку, чтобы вернуться в родную команду.
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