Фанаты Бешикташа устроили адский прием на стадионе во время презентации нового тренера – огненное видео

Турецкие болельщики умеют устраивать впечатляющие шоу.

Болельщики турецкого Бешикташа невероятным пиротехническим шоу встретили нового тренера команды Серджена Ялчина. Тысячи огней на Водафон Арене в Стамбуле приветствовали бывшего полузащитника клуба во время презентации.

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Напомним, Ялчин начал свою профессиональную карьеру футболиста именно в Бешикташе в 1991 году. В составе "черных орлов" он трижды становился чемпионом Турции (1991/92, 1993/95, 2002/03) и дважды завоевывал Кубок страны (1993/94, 2005/06).

Повесив бутсы на гвоздь, Серджен начал тренерскую деятельность также в Бешикташе – он тренировал резервную и юношескую команды. Последним клубом 47-летнего специалиста был Ени Малатьяспор, однако 15 января он подал в отставку, чтобы вернуться в родную команду.

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Probably the greatest manager signing ceremony you’ll see



Thousands of Beşiktaş fans fill the Vodafone Park stadium to usher in new head coach Sergen Yalçın who has cult among the supporters pic.twitter.com/c3SSiwnUJ4 — Turkish Football (@TurkFootballTV) January 30, 2020