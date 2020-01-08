Фанаты Барселоны скандировали нацистские лозунги во время игры молодежки

Пока в Испании еще не утих конфликт между Романом Зозулей и болельщиками Райо Вальекано, поклонники Барсы подлили масла в огонь.

Во время поединка 19-го тура Сегунды Б между дублями Барселоны и Эспаньола (2:0) фанатов хозяев обвинили в позорном поведении, сообщает RAC1.

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По информации издания, группировка ультрас Барсы Boixos Nois выкрикивали на стадионе нацистские лозунги. Кроме того, болельщики "блаугранас" пели шуточные песни о покойном игроке соперника Даниэле Харке, который умер в 2009 году от сердечного приступа – ему было 26 лет. Клуб уже осудил действия фанатов, опубликовав соответствующее заявление на своем официальном сайте.

Напомним, главные команды Барсы и Эспаньола сыграли вничью (2:2).

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