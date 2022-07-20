Далеко не все болельщики Барселоны получили вожделенную футболку с фамилией звездного новичка клуба.

Фанат "кулес" обнародовал диалог с продавцом в официальном магазине, где не смогли полностью удовлетворить безумный спрос на форму Левандовски.

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– Почему мы не можем купить футболки Левандовски?

– У нас закончились буквы "W". В его фамилии их аж две, поэтому пришлось остановить продажу.

– Серьезно?!

– (Согласно качает головой с улыбкой).

Напомним, Барселона больше месяца договаривалась с Баварией относительно Левандовски и достигла компромисса за 45+5 млн евро.

Барселона разбила клуб Бекхэма со счетом 6:0 – Рафинья оформил гол и 2 ассиста за тайм