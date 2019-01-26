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Фанаты Атлетико скандировали кричалки против трансфера Мораты во время матча с Хетафе

26 января 23:18 178 Читати українською
Фанаты Атлетико скандировали кричалки против трансфера Мораты во время матча с Хетафе
Болельщики Атлетико / Фото из соцсетей

Болельщики Атлетико не в восторге от возможного трансфера нападающего Челси Альваро Мораты в мадридский клуб.

В матче 21-го тура Ла Лиги Атлетико дома уверенно победил Хетафе, но эта победа не слишком порадовала фанатов мадридского клуба.

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Болельщики "матрасников" в течение матча скандировали кричалки против потенциального трансфера испанского форварда Челси Альваро Мораты, сообщает Marca.

Болельщиков не устраивает тот факт, что Мората в детстве занимался в академии Атлетико, но на профессиональном уровне дебютировал за Реал.

"Мнение фанатов мы всегда уважаем. Я ищу футболистов, которые помогут Атлетико", – сказал тренер мадридцев Диего Симеоне после матча.

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Испания21 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Хетафе: Суббота 26 января 2019

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Хетафе
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