Споры вокруг противостояния Реала и Атлетико в Лиге чемпионов до сих пор не утихают.

Международный союз болельщиков "матрасников" выступил с заявлением, в котором попросил УЕФА дать разъяснения относительно пенальти Хулиана Альвареса в серии послематчевых 11-метровых против Реала, в результате которого команда Симеоне вылетела из Лиги чемпионов.

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Как сообщает Cadenaser, фанаты опубликовали экспертный отчет по изображениям, предоставленных УЕФА, для обоснования решения VAR отменить удар из-за двух касаний аргентинского игрока. Согласно вышеупомянутому тексту, экспертные выводы указывают на то, что изображения, предоставленные руководящим органом европейского футбола, отредактированы.

"Проанализированное видео, предоставленное УЕФА, не является оригинальным, полученным с камеры, поскольку удалось обнаружить: наличие несоответствия в метаданных; внутренняя структура не соответствует записям с камеры; определенные аномалии в энтропийном анализе; определенные изменения в последовательности изображений; визуальное клонирование в определенных областях; полное отсутствие аудиоконтента.

Мы требуем, чтобы УЕФА предоставил оригинальное видео и аудио и прозрачно, публично объяснил причины редактирования видео, которое было опубликовано почти через день после того, как гол был необоснованно отменен", – говорится в заявлении.

Союз фанатов даже пригрозили судебными разборками УЕФА, чтобы защитить свои интересы.