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Фанаты Аталанты выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника Фиорентины Дальбера – арбитр останавливал матч

00:20 23 Читати українською
Фанаты Аталанты выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника Фиорентины Дальбера – арбитр останавливал матч
Эстеван Дальбер / ФК Интер

В Италии произошел новый расистский скандал во время футбольного матча. На этот раз "отличились" фанаты Аталанты.

84’ Йосип Иличич
90+5’ Тимоти Кастань
 
Федерико Кьеза 24’
Франк Рибери 66’
24’ Федерико Кьеза
66’ Франк Рибери
84’ Йосип Иличич
90+5’ Тимоти Кастань

Аталанта и Фиорентина расписали феерическую ничью в матче 4 тура Серии А. В старте дебютировал Руслан Малиновский, а также Франк Рибери забил фантастический дебютный гол за "фиалок". Но имел место и крайне неприятный эпизод.

Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в драматичном матче с Фиорентиной

Фанаты Аталанты выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника Фиорентины Эстевана Дальбера. Футболист, услышав крики фанатов, обратился к арбитру Даниэле Орсато, а тот, в свою очередь, попросил диктора стадиона сообщить, что матч не будет продлен, пока болельщики не успокоятся.

В ответ на слова диктора на стадионе раздался свист, но позже зрители успокоились и игру продолжили.

Лацио одолел Парму, Аталанта с Малиновским в старте вырвала ничью у Фиорентины: 4-й тур Серии А, матчи воскресенья

Это уже не первый расистский скандал в Серии А. Ранее оскорблениям подвергался Ромелу Лукаку в матче с Кальяри.

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футбольные фанаты Эстеван Дальбер Эстеван Дальбер Расизм в футболе Аталанта - Фиорентина Фиорентина Фиорентина Аталанта Аталанта Италия
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