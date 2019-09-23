Фанаты Аталанты выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника Фиорентины Дальбера – арбитр останавливал матч

В Италии произошел новый расистский скандал во время футбольного матча. На этот раз "отличились" фанаты Аталанты.

Аталанта и Фиорентина расписали феерическую ничью в матче 4 тура Серии А. В старте дебютировал Руслан Малиновский, а также Франк Рибери забил фантастический дебютный гол за "фиалок". Но имел место и крайне неприятный эпизод.

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Фанаты Аталанты выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника Фиорентины Эстевана Дальбера. Футболист, услышав крики фанатов, обратился к арбитру Даниэле Орсато, а тот, в свою очередь, попросил диктора стадиона сообщить, что матч не будет продлен, пока болельщики не успокоятся.

В ответ на слова диктора на стадионе раздался свист, но позже зрители успокоились и игру продолжили.

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Это уже не первый расистский скандал в Серии А. Ранее оскорблениям подвергался Ромелу Лукаку в матче с Кальяри.