Аталанта получила мощный заряд энергии перед непростым поединком с мадридским Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Болельщики бергамасков перед поединком против "сливочных" пришли к стадиону поддержать свою команду. Их собралось около тысячи.

Аталанта – Реал Мадрид: Лунин и Малиновский остались в запасе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сторонники Аталанты зажгли файеры и криками встретили автобус своих любимцев. Также они развернули баннеры. Интересно, что люди собрались под ареной несмотря на запрет местных властей на массовые скопления из-за карантина.

К слову, первая встреча Аталанты и Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов начнется уже в 22:00. Заметим, Руслан Малиновский и Андрей Лунин начнут матч в запасе.

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