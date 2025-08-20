Болельщики Арсенала подвергли сомнению беспристрастность судейских назначений в АПЛ. Как сообщает Sportbible, субботний матч "канониров" против Лидса на Эмирейтс отсудит Джаред Джиллет.

Арбитр уже имеет неоднозначную репутацию среди фанатов лондонцев. В прошлом сезоне Джиллет работал на VAR во время поражения Арсенала от Борнмута (0:2), когда Уильяма Салиба удалили за фол последней надежды против Эванилсона. Именно он посоветовал главному рефери Робу Джонсу заменить желтую карточку на красную.

Известно, что Джиллет действительно болел за Ливерпуль в детстве – об этом в свое время рассказывал комментатор FOX Sports Брентон Спид. Вследствие этого арбитр не может обслуживать матчи Ливерпуля и Эвертона, однако ему позволяют судить поединки Арсенала и Манчестер Юнайтед.

Матч Арсенал – Лидс состоится в субботу на Эмирейтс. "Канониры" стартовали с победы над Манчестер Юнайтед (1:0), тогда как Лидс в своем первом матче после возвращения в элиту одолел Эвертон с таким же счетом.

