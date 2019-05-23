Фанаты Арсенала создали петицию с требованием перенести финал Лиги Европы на Уэмбли

Болельщики Арсенала возмущены тем, что полузащитник "канониров" Генрих Мхитарян не сможет принять участие в финале Лиги Европы в Баку и предложили свою альтернативу.

Петиция, созданная фанатом Арсенала, призывает болельщиков "канониров" и Челси подписаться ради переноса финала Лиги Европы с Баку на Уэмбли, передает TheSun.

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"В дополнение к многочисленным и беспрецедентным логистическим вопросам, которые препятствовали большинству болельщиков как Арсенала, так и Челси принять участие в финале Лиги Европы, решение УЕФА о проведении матча в Баку, Азербайджан, заставляет армянского полузащитника "канониров" Генриха Мхитаряна останется вне состава команды из-за конфликта между Арменией и Азербайджана.

Таким образом, УЕФА предпочитает прибыль качеству футбола и безопасности игроков. И хотя на первый взгляд это кажется невозможным, эта петиция призывает УЕФА признать нечестным свое решение, а также перенести финал Лиги Европы с Баку на стадион Уэмбли в Лондоне.

Подписывая эту петицию, демонстрируете свой знак солидарности с поклонниками Арсенала и Челси, Генрихом Мхитаряном и самой игрой Футбол", – говорится в петиции.

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