25-летний лидер сборной Украины сегодня ночью дебютировал за Арсенал, сыграв первый тайм спарринга против Челси. "Канониры" разгромили визави со счетом 4:0, а Зинченко запомнился уверенной игрой, которую отметил даже Артета.

Арсенал – Челси – 4:0 – видео голов и обзор дебютного матча Зинченко

После контрольного поединка Александр подошел поблагодарить трибуны в американском городе Орландо. Те в унисон начали выкрикивать "Зинченко". Украинец в ответ поаплодировал и помахал болельщикам.

Напомним, наш футболист перебрался в Арсенал после шести сезонов в Манчестер Сити. Контракт Александра рассчитан на четыре года. Его официальный дебют может состояться 5 августа в первом туре АПЛ против Кристал Пелас.

Arsenal fans across the pond already taking to Zinchenko warmly after his impressive unofficial debut last night pic.twitter.com/Ky0em8LvTR — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 24, 2022

Зинченко дебютировал за Арсенал с разгромной победы над Челси: провел тайм, уничтожил визави и стал свидетелем шедевра