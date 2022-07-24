Фанаты Арсенала поздравили Зинченко с дебютом, в унисон скандируя его фамилию: эффектное видео
Новичок "канониров" Александр Зинченко быстро становится своим. Болельщики встретили украинца очень тепло.
25-летний лидер сборной Украины сегодня ночью дебютировал за Арсенал, сыграв первый тайм спарринга против Челси. "Канониры" разгромили визави со счетом 4:0, а Зинченко запомнился уверенной игрой, которую отметил даже Артета.
Арсенал – Челси – 4:0 – видео голов и обзор дебютного матча Зинченко
После контрольного поединка Александр подошел поблагодарить трибуны в американском городе Орландо. Те в унисон начали выкрикивать "Зинченко". Украинец в ответ поаплодировал и помахал болельщикам.
Напомним, наш футболист перебрался в Арсенал после шести сезонов в Манчестер Сити. Контракт Александра рассчитан на четыре года. Его официальный дебют может состояться 5 августа в первом туре АПЛ против Кристал Пелас.
Зинченко дебютировал за Арсенал с разгромной победы над Челси: провел тайм, уничтожил визави и стал свидетелем шедевра