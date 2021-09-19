В поединке 5-го тура АПЛ между Бернли и Арсеналом было жарко не только на поле, но и на трибунах Терф Мур.

После финального свистка арбитра фанаты обеих команд начали бросать в оппонентов бутылки и другие предметы. К счастью, стюарды и правоохранители сработали значительно лучше, чем их киевские коллеги во время матча Динамо – Александрия. Серьезной драки удалось избежать.

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Отмечается, что страсти вспыхнули во время празднования гостями выездного триумфа. Матч завершился победой Арсенала со счетом 1:0. Единственный гол забил Мартин Эдегор. "Канониры" несколько улучшили свое турнирное положение после трех поражений на старте чемпионата. Подопечные Артеты с 6-ю очками занимают 13 место, но забили только 2 гола. Бернли предпоследний, набрав лишь 1 балл.