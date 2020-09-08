Фанаты Аякса огненно провели ван де Беека в Манчестер Юнайтед – игрок оценил пиротехническое шоу
17:12 - Читати українською
Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек душевно попрощался с болельщиками Аякса
Игрока буквально окружили нидерландские болельщики после поединка Лиги наций против Италии.
Манчестер Юнайтед официально подписал ван де Беека
Сначала ван де Беек стоял возле своего автомобиля и размахивал кулаком в такт песне. Однако, фанаты после этого устроили настоящее пиротехническое шоу, ошеломив, но не напугав своего уже экс-хавбека.
Напомним, "красные дьяволы" недавно объявили о трансфере Донни ван де Беека. Игрок подписал контракт на 5 лет, а СМИ оценивают такой переход в более 40 млн евро.
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