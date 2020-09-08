Игрока буквально окружили нидерландские болельщики после поединка Лиги наций против Италии.

Манчестер Юнайтед официально подписал ван де Беека

Сначала ван де Беек стоял возле своего автомобиля и размахивал кулаком в такт песне. Однако, фанаты после этого устроили настоящее пиротехническое шоу, ошеломив, но не напугав своего уже экс-хавбека.

Напомним, "красные дьяволы" недавно объявили о трансфере Донни ван де Беека. Игрок подписал контракт на 5 лет, а СМИ оценивают такой переход в более 40 млн евро.

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