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Фанаты Аякса атаковали жен и детей игроков Хетафе

20:48 133 Читати українською
Фанаты Аякса атаковали жен и детей игроков Хетафе
Фанаты Аякса / Voetbalflash

Личная группа поддержки игроков Хетафе пострадала во время поединка 1/16 финала Лиги Европы против Аякса.

11’ Данилу
63’ Матиас Оливера
 
Хайме Мата 5’
5’ Хайме Мата
11’ Данилу
63’ Матиас Оливера

Жены и дети игроков Хетафе покинули свои места в начале второго тайма из-за нападок со стороны болельщиков Аякса, сообщает Marca.

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Отмечается, что фанаты обливали их пивом и бросали зажигалки в сторону родственников игроков Хетафе. Личная группа поддержки испанцев со скандалом покинула свои места. Хетафе уже подало жалобу в полицию Амстердама насчет этого инцидента.

Напомним, Хетафе в итоге минимально уступил Аяксу (1:2), однако, по сумме двухматчевого противостояния, именно испанцы вышли в следующий раунд.

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Лига Европы Хетафе Хетафе Аякс Аякс футбольные фанаты Аякс - Хетафе
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