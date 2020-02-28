Фанаты Аякса атаковали жен и детей игроков Хетафе

Личная группа поддержки игроков Хетафе пострадала во время поединка 1/16 финала Лиги Европы против Аякса.

Жены и дети игроков Хетафе покинули свои места в начале второго тайма из-за нападок со стороны болельщиков Аякса, сообщает Marca.

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Отмечается, что фанаты обливали их пивом и бросали зажигалки в сторону родственников игроков Хетафе. Личная группа поддержки испанцев со скандалом покинула свои места. Хетафе уже подало жалобу в полицию Амстердама насчет этого инцидента.

Напомним, Хетафе в итоге минимально уступил Аяксу (1:2), однако, по сумме двухматчевого противостояния, именно испанцы вышли в следующий раунд.

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