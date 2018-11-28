Фанаты АЕКа чуть не поджарили болельщиков Аякса: греки устроили настоящий ад на матче Лиги Европы

Ультрас АЕКа устроили настоящий кошмар для болельщиков Аякса в Греции.
Столкновения между болельщиками обеих команд начались в Афинах еще до начала матча. Фанаты обеих команд устроили настоящую войну в городе и на стадионе.
Уже во время встречи фанаты обеих команд бросали файерами друг в друга. А представитель ультрас греков и вовсе умудрился бросить коктейль Молотова в гостевой сектор.
Лишь чудом никто из болельщиков амстердамцев серьезно не пострадал.
Фанаты Аякса пытались ответить грекам на такую дерзость, однако вовремя вмешалась полиция, которая посетила сектор гостей и усмирила аяксидов.
Несмотря на все беспорядки матч Лиги Европы начали вовремя, а Аякс, как следствие, победил со счетом 2:0.