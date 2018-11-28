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Фанаты АЕКа чуть не поджарили болельщиков Аякса: греки устроили настоящий ад на матче Лиги Европы

15:31 70 Читати українською
Фанаты АЕКа чуть не поджарили болельщиков Аякса: греки устроили настоящий ад на матче Лиги Европы
Фанаты АЕКа чуть не поджарили болельщиков Аякса / Reuters

Ультрас АЕКа устроили настоящий кошмар для болельщиков Аякса в Греции.

Столкновения между болельщиками обеих команд начались в Афинах еще до начала матча. Фанаты обеих команд устроили настоящую войну в городе и на стадионе.

Уже во время встречи фанаты обеих команд бросали файерами друг в друга. А представитель ультрас греков и вовсе умудрился бросить коктейль Молотова в гостевой сектор.

Лишь чудом никто из болельщиков амстердамцев серьезно не пострадал.

Фанаты Аякса пытались ответить грекам на такую дерзость, однако вовремя вмешалась полиция, которая посетила сектор гостей и усмирила аяксидов.

Несмотря на все беспорядки матч Лиги Европы начали вовремя, а Аякс, как следствие, победил со счетом 2:0.

Лига чемпионов5 турОлимпийский стадион Афины (Афины)

АЕК Афины - Аякс: Вторник 27 ноября 2018

АЕК Афины
Матч окончен
0 : 2
Аякс
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