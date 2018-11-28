Фанаты АЕКа чуть не поджарили болельщиков Аякса: греки устроили настоящий ад на матче Лиги Европы

Фанаты АЕКа чуть не поджарили болельщиков Аякса / Reuters

Ультрас АЕКа устроили настоящий кошмар для болельщиков Аякса в Греции.

Столкновения между болельщиками обеих команд начались в Афинах еще до начала матча. Фанаты обеих команд устроили настоящую войну в городе и на стадионе.

Greece, Athens 26.11.2018

AEK (+Partizan Minsk) vs. Ajax (+Cracovia+Panathinaikos), the night before the game. pic.twitter.com/cuInCIifpC — HooligansTV (@HooligansTV1) 26 ноября 2018 г.

Уже во время встречи фанаты обеих команд бросали файерами друг в друга. А представитель ультрас греков и вовсе умудрился бросить коктейль Молотова в гостевой сектор.

Ajax supporters attacked with explosives by AEK hooligans in the stadium, while riot police is watching, doing nothing. ? #aekaja #ajax



1/2: Clip from the viewpoint of the Ajax supporters: pic.twitter.com/q5A8vWDK8a — Matthijs Pontier (@Matthijs85) 27 ноября 2018 г.

Лишь чудом никто из болельщиков амстердамцев серьезно не пострадал.

Disturbing scenes in Athens as an AEK fan throws a flare into the Ajax supporters pic.twitter.com/iavmmQjYcX — B/R Football (@brfootball) 27 ноября 2018 г.

Фанаты Аякса пытались ответить грекам на такую дерзость, однако вовремя вмешалась полиция, которая посетила сектор гостей и усмирила аяксидов.

Несмотря на все беспорядки матч Лиги Европы начали вовремя, а Аякс, как следствие, победил со счетом 2:0.