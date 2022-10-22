Один из болельщиков Марселя чуть не убил фаната Айнтрахта, из-за чего рискует оказаться за решеткой.

В одной из массовых драк перед поединком Лиги чемпионов Марсель – Айнтрахт один из фанатов французской команды запустил сигнальной ракетой в 65-летнего болельщика франкфуртцев. Из-за этого фанату Марселя предъявили официальные обвинения, сообщает L'Équipe.

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Отмечается, что болельщик Айнтрахта получил серьезную травму и был госпитализирован. Немец сообщил, что после того, как в него попала сигнальная ракета, сразу имел парализованную левую часть тела, до сих пор не может полноценно управлять левой рукой.

Добавим, что во время матча 2 тура Лиги чемпионов болельщики клуба из Франкфурта демонстрировали нацистские поздравления. Сам поединок завершился минимальной победой Айнтрахта (1:0).

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