Фанатам Марселя не разрешили пронести флаги Палестины на матч с Реалом.

Некоторые болельщики Марселя попытались пронести на стадион флаги Палестины, но сотрудники службы безопасности Сантьяго Бернабеу заставили их выбросить на входе. Об этом информирует Marca.

Отмечается, что служба безопасности стадиона назвала флаг Палестины "запрещенной символикой", ссылаясь на регламент, запрещающий размещение на трибунах посланий коммерческого, политического, социального, религиозного или протестного характера.

После первого тайма матча Реал – Марсель счет 1:1.

