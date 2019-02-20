Фанатам Олимпиакоса советуют не использовать символику Спартака в Киеве

Олимпиакос посоветовал своим болельщикам, которые приедут в Киев на матч 1/16 финала Лиги Европы против Динамо, не использовать символику московского Спартака.
Олимпиакос на своем официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам, которые поедут в Киев на матч 1/16 финала Лиги Европы против Динамо.
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Там описаны организационные моменты, а также рекомендации, чего не стоит делать во время пребывания в столице Украины.
Один из пунктов – использование символики московского Спартака. Фанаты этих клубов вместе с Црвеной Звездой образовали "Православное братство" и поддерживают друг друга на различных поединках, но при этом российская команда является самым принципиальным соперником киевлян еще со времен СССР.
Также фанатам не рекомендуют надевать атрибутику и одежду цветов своего клуба и петь песни в поддержку Олимпиакоса за пределами НСК Олимпийский.
Одинадцять перлин київського Динамо