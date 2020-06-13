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"Фаната" Бока Хуниорс нашли во время перестройки Сантьяго Бернабеу – троллинг года

17:48 48 Читати українською
"Фаната" Бока Хуниорс нашли во время перестройки Сантьяго Бернабеу – троллинг года
Фанаты Ривер Плейт / Reuters

Сантьяго Бернабеу снова стал местом противостояния Ривер Плейт и Бока Хуниорс - на этот раз только в виде фанатского троллинга.

Болельщик Ривер Плейта воспользовался реконструкцией Сантьяго Бернабеу, чтобы подшутить над извечными врагами из Бока Хуниорс в твиттере.

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Для этого, он накинул футболку Бока Хуниорс на найденного скелета во время раскопок на мадридском стадионе. Фанат подписал фотографию: "Ожидаемо было найдено на раскопках Бернабеу".

Отметим, что именно на Сантьяго Бернабеу состоялся финал Кубка Либертадорес 2018 между Ривер Плейт и Бока Хуниорс. Победу одержал Ривер, обыграв принципиального соперника со счетом 3:1.

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Мир Сантьяго Бернабеу футбольные фанаты Ривер Плейт Ривер Плейт Бока Хуниорс Бока Хуниорс
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