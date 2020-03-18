Фанат заставил Вест Хэм вспомнить красивый дебютный гол Ярмоленко в сезоне

Персональный поклонник Андрея Ярмоленко дожал СММ-менеджеров Вест Хэма – гол звезды сборной Украины включили в топ-рубрику.

Пока английский футбол на паузе, клубы пытаются развлекать своих болельщиков в соцсетях. Вест Хэм в Twitter запустил рубрику HammersRewind, в которой вспоминает лучшие голы и эмоциональные моменты из прошлого. На этой неделе "молотобойцы" подбирают самые яркие голы "ударами с лёта".

Сначала пошли шедевры Паоло Ди Канио, Тревора Синклера и Марка Нобла. Один подписчик, судя по никнейму – персональный фанат Ярмоленко, под каждым постом требовал запостить классный гол украинца Норвичу. Это был четвёртый тур текущей АПЛ – Андрей забил первый мяч в сезоне.

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СММ-менеджеры Вест Хэма не устояли под натиском болельщика и выставили в рубрике гол Ярмолы, дополнив его требованиями фаната. "Настойчивость окупается", – ответил клуб одержимому. Получилось эффектно:

После того Ярмоленко забил еще два гола в АПЛ – Манчестер Юнайтед и Борнмуту. В декабре украинский вингер загремел в лазарет и до коронавирусной паузы не успел вернуться на поле.

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