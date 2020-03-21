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Фанат Шевченко из Бразилии похвастался впечатляющей коллекцией футболок украинца

15:08 38 Читати українською
Фанат Шевченко из Бразилии похвастался впечатляющей коллекцией футболок украинца
Андрей Шевченко / фото из открытых источников

Бразильский футбольный фанат показал огромную коллекцию футболок с фамилией легендарного украинского форварда.

Бразильский фанат Шевченко Марсел Ферри показал футболки украинского форварда времен его выступлений за Милан, Челси, Динамо и сборную Украины.

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"Добро пожаловать в мир Андрея Шевченко! Вот некоторые футболки Шевы из моей коллекции. Шева лучший! Король! Идол! Легенда!" – написал Ферри в инстаграме.

Бразильцу 33 года, он работает персональным тренером в тренажерном зале. С детства болеет за Васко да Гама из Рио-де-Жанейро. Его главное хобби – коллекционирование футболок.

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